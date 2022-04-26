اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 أبريل 2022 09:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

أكلات الفسيخ والرنجة تهدد الحياة فى حلقة جديدة من برنامج الدكتور

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 08:18 م
أكلات الفسيخ والرنجة تهدد الحياة فى حلقة جديدة من برنامج الدكتور الدكتور أسامة فكرى أستاذ الجهاز الهضمي والتغذية الإكلينيكية

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قال الدكتور أسامة فكرى أستاذ الجهاز الهضمي والتغذية الإكلينيكية والتي تحدث فيها عن خطورة أكل الفسيخ والرنجة لأنها تسبب خطورة على حياة الإنسان وخصوصا ان كان مريض بالقلب أو الضغط أو غيرة من الأمراض كا الكلي والكبد، إن أسلوب التغذية السليمة من الأمور شديدة الأهمية للوقاية من الأمراض.
 
وقال فى حلقة جديدة من برنامج "الدكتور" المذاع على تليفزيون اليوم السابع: "إحنا من الممكن ان تناولة طالما الفرض مصمم علي ذلك ولكن كانوع من التذوق فقط حرصا علي حياتنا ولمتابعة تفاصيل الحلقة مشاهدة الفيديو 
 
 

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