أعراض أمراض الكلى ونصائح للوقاية منها

كتبت فاطمة خليل

يعتبر مرض الكلى المزمن أكثر شيوعًا بين النساء منه مقارنة بالرجال، إلا أن نقص الوعي يؤدي إلى تأخر تشخيصه، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض أمراض الكلى ونصائح الوقاية، بحسب موقع "health".

س: لماذا النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى المزمنة؟



على الرغم من أن بعض التقارير تشير إلى أن معدل الإصابة بأمراض الكلى المزمنة أعلى عند النساء، فإن السبب الرئيسي لذلك هو الوعي المحدود والوصول إلى الرعاية المناسبة. عندما يكون الوعي منخفضًا بالحالة، فسيؤدي ذلك إلى التشخيص المتأخر للمرض، وبالتالي ينتج عنه نتائج سيئة. النساء أيضًا أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى لأنهن عرضة للإصابة بعدوى الذئبة والكلى، مما يزيد من عدد حالات الإصابة بمرض الكلى المزمن.

في بعض الأحيان ، يؤدي ارتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل أو تسمم الحمل إلى الإصابة بمرض الكلى المزمن.

س: ما هي أعراض مرض الكلى؟



على الرغم من أن مرض الكلى المزمن له أعراض محددة، إلا أنه في مراحل لاحقة أيضًا، لا يمكن تشخيص معظمها حتى تتطور الحالة تمامًا.

ومع ذلك، إذا كان الشخص يعاني من التعب، أو ضعف الشهية، أو تورم القدمين، أو الانتفاخ حول العينين لأكثر من يوم أو يومين، فيجب أن يخضع للفحص.

يعد الاكتشاف المبكر والتشخيص أفضل طريقة لمنع تفاقم الحالة لأنه عندما يتفاقم مرض الكلى المزمن، يمكن أن يؤدي إلى الفشل الكلوي وحتى الموت.

س: كيف يتم تشخيص مرض الكلى المزمن؟



يتم الكشف عن أمراض الكلى من خلال طرق مختلفة، الأول هو اختبار البول الذي يتحقق من وجود بروتين الألبومين، حيث إن الكثير من هذا النوع من البروتين يمكن أن يشير إلى علامات تلف الكلى.

الطريقة الثانية تستخدم العمر والجنس واختبار الدم للتحقق من مستويات الكرياتينين حيث يمكنهم قياس وظائف الكلى ومدى الضرر الذي يلحق بالكلى.

س: كيف تحافظ على صحة كليتيك؟



أفضل طريقة للوقاية من أمراض الكلى المزمنة هي ضمان عادات جيدة في أسلوب الحياة. إذا كان الشخص يعاني من حالة صحية موجودة مسبقًا مثل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة السكر في الدم ، فيجب عليه اتخاذ خطوات للسيطرة عليه. تتضمن بعض النصائح المفيدة الأخرى ما يلي:

-يمكن أن يلعب التمرين المنتظم والبقاء نشطًا دورًا مهمًا ليس فقط في الحفاظ على صحة الكلى ، ولكن أيضًا في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة وهو أمر ضروري لصحة جيدة.

-اعمل بجهد أكبر لتصفية دمك، واتبع نظامًا غذائيًا صحيًا وركز على تناول مكونات طازجة منخفضة بشكل طبيعي في الصوديوم ويتم طهيها في المنزل، واشرب الماء بانتظام لأن تناول الماء بانتظام يعد أمرًا صحيًا لكليتك، ومن الأفضل أن تستهدف ما لا يقل عن 1-2 لتر كل يوم.

- ابتعد عن التدخين.

-لا تستهلك الكثير من الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية، بما في ذلك الإيبوبروفين والنابروكسين- يمكن أن تلحق الضرر بكلي الشخص، خاصةً عند تناولها بانتظام للألم المزمن والصداع ، أو التهاب المفاصل.