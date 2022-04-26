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أصغر منشد فى قنا.. زياد: اكتشفت صوتى بالصدفة ونفسى انضم للحضرة.. فيديو

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 01:29 م
أصغر منشد فى قنا.. زياد: اكتشفت صوتى بالصدفة ونفسى انضم للحضرة.. فيديو زياد محمد
قنا صابر سعيد

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قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا مع زياد محمد، أصغر منشد ومبتهل داخل محافظة قنا، بدأ الإنشاد في الصف الثالث الابتدائي الأزهري ويدرس في الصف الثالث الإعدادي.



قال زياد محمد، إنه كان يقدم الفقرات الإنشادية في الإذاعة المدرسية منذ سنوات ونصحه المعلمين بالاستمرار في الإنشاد والابتهالات الدينية وذلك لموهبته التي اكتشفها من تلقاء نفسه.

أوضح زياد، أنه يتابع عدد من المنشدين علي صفحات التواصل الاجتماعي، كما أنه يستمع إلي مقاطع فيديو لمنشدين ويتعلم منها لتحسين مستواه، لافتًا أنه يتم استدعائه في المناسبات الدينية للإنشاد.

وتمني زياد، أن يصبح من المنشدين الكبار وينضم لفريق الحضرة الذي يتابع أعمالهم من خلال مقاطع الفيديو، كما أنه يتمني حفظ القرآن الكريم والبدء في التلاوة مع الإنشاد.




 


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