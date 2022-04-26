"أسوان الجامعى" ينقذ مواطنا من الموت بعد طعنه فى مشاجرة

أسوان - صلاح المسن

نجح مستشفي أسوان الجامعي في إنقاذ حياة مواطن من الموت بقسم جراحة الأوعية الدموية.

وقال الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، إنه نجح فريق طبي بقسم جراحة الأوعية الدموية فى إنقاذ حياة المريض أ .أ، حيث حضر المذكور لاستقبال الجراحة بمستشفي أسوان الجامعى بجرح غائر في الرقبة من الناحية اليسرى، وقد تبين أن المريض قد تم ذبحه فى أثناء مشاجرة فى منطقة السيل بمحافظة أسوان، وعلى الفور تم استقباله بواسطة الفريق الطبي لجراحة الأوعية الدموية بالمستشفي الجامعي بأسوان وأطباء العناية المركزة، وتم نقل المريض على الفور إلى العناية المركزة تحت إشراف طبي من أطباء القسمين.

وأضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، أنه تمت السيطرة على النزيف بواسطة أطباء جراحة الأوعية الدموية وبعد استقرار حالة المريض تم نقل المريض على الفور إلي غرفة عمليات الطوارئ، حيث تم استكشاف الجرح، وتبين وجود تهتك كلى بالشرايين والأوردة الرئيسية بالناحية اليسرى للرقبة وتمت السيطرة الكلية على النزيف وإصلاح جميع الشرايين والأوردة المقطوعة وذلك بدون التأثير على الأعصاب المغذية للدماغ.



وأوضح الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أنه تم نقل المريض الي العناية المركزة للتعافى و تماثل المريض للشفاء الآن فى عنبر قسم جراحة الأوعية الدموية والمريض فى حالة صحية جيدة.