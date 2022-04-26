أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلك .. 46 جنيها للكيلو

كتب - إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم ، وذلك وفق الأسعار المسجلة في المزارع، حيث وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء 41 جنيها تسليم أرض المزرعة، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 46 جنيها للكيلو، وقد يختلف سعر المستهلك من منطقة إلى أخرى، مع استمرار ارتفاع الطلب على الدواجن في مصر

أسعارالفراخ اليوم



كتكوت 6.5 جنيه

كتكوت ساسو 4 جنيهات

كتكوت بلدى 4 جنيهات

كتكوت هجين 4 جنيهات

كتكوت فيومى 4 جنيهات

فيومى على وشه 4.5 جنيهات

بط مولر 11 جنيهات

بط مسكوفى 11 جنيهات

بط بيور 9 جنيهات

أسعار البيض في مصر، بالنسبة لكرتونة البيض الأبيض 48.5 جنيه والبيض الأحمر 54.5 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي 61 جنيها، وهذه الأسعار تعبر عن الجملة والمزارع ويصل السعر للمستهلك بعد إضافة تكاليف النقل ومكاسب التجار.