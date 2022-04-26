أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 26-4-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 694.084 مليار.

إيقاف تداول 3 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الشمس للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الشمس للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات.

البورصة تربح 5.2 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 694.084 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 694.084 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 244.5 مليون ورقة مالية بقيمة 791.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.3 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.96%، والعرب على 5.96% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.26% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.73%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 164.4 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 1.8 مليون جنيه، 125.9 مليون جنيه، 47.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.27%، ليغلق عند مستوى 10682 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1837 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13114 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 4294 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1813 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2754 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 3815 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1184 نقطة.

وصعدت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 75 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بسعر إغلاق 587.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.77%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 6.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.04%.

- الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك بسعر إغلاق 3.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.38%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 0.758 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.99%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 10.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.95%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.231 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.06%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.389 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.77%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 4.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.76%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 7.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.54%.

- حق فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية-2 بسعر إغلاق 3.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.4%.