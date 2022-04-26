اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 أبريل 2022 07:25 ص
أكرم القصاص
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أستراليا تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 07:00 ص
أستراليا تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لقاح كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الأسترالية، تسجيل 30 ألفا و88 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 5 ملايين و719 ألفا و465 حالة.
 
وأشارت الوزارة -على موقعها الإلكتروني الرسمي- إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أستراليا بلغ 7 آلاف و6 حالات، بعد تسجيل 17 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
وأوضحت أن إجمالي حصيلة المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 5 ملايين و313 ألفا و222 شخصا منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.
 

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