أريد حلا.. زوج بدعوى نشوز: "بددت 1500 جنيه من ميزانية المنزل طوال 8 سنوات"

كتبت أسماء شلبى

"لاحقتها بدعوي طاعة بعد هجرها منزل الزوجية انتقاما مني على اعتراضي على تبديدها أموالي، وإنفاقها 1500 جنيه من ميزانية المنزل دون علمي طوال 8 سنوات زواج، ومنحها تلك الأموال لعائلتها، ومقاضاتي بدعاوي نفقة ردا على دعوي الطاعة، وإهانتي وحرماني من أولادي، وسلبي أموالي، وتهديدي بالنفقات والمؤخر".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج، أثناء ملاحقته زوجته بدعوي نشوز، ردا على إقامتها دعوي طلاق للضرر.

وتابع الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة بإمبابة: "عشت فى جحيم بسبب أفعال زوجها، ومعاناتها من مرض- الخنسره- وسلبها مبالغ مالية مني دون علمي، لاكتشف بعدها بالصدفة، وعندما أشكو تتهمني بالتقصير والبخل، رغم أن ميزانية المنزل وراتبي، ودخلى من عملى الأخر بين يديها طوال الوقت، لأفشل للوصول لحلول ودية لتجنب الصراعات التي تحدث طوال الوقت بيننا".

وادعي الزوج هجر زوجته له وتركها منزل الزوجية، ورفضها الامتثال لحكم إلزامها بالمكوث ببيت الطاعة وحرمانه من أطفاله الثلاثة، وذلك بعد سطوها على مبالغ مالية منه طوال 8 سنوات زواج.

وأضاف الزوج أمام محكمة الأسرة: "رغم كل محاولاتي لإصلاح الخلافات بيننا وإقناعها بعدم افتعال المشاكل ومنح أموالى لأهلها دون علمي رفضت، وفشلت بسبب طمعها فى أموالي، مما سبب لى مشاكل كبيرة وصلت لتحرير بلاغات متبادلة بيننا، لذا أقمت دعوى قضائية ضدها".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.