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أخبار 24 ساعة.. الأوقاف تقرر فتح المساجد فى صلاة التهجد من ليلة 27 رمضان

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. الأوقاف تقرر فتح المساجد فى صلاة التهجد من ليلة 27 رمضان وزارة الأوقاف
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير الأوقاف: الإخوان الإرهابية فقدت صوابها بعدما كشفهم مسلسل ‎الاختيار 3

الأوقاف تقرر فتح المساجد فى صلاة التهجد من ليلة 27 رمضان
 
الأوقاف: حريصون على إقامة صلاة التراويح ولم نقطعها على أحد كما يروج البعض
 
المدارس توجه طلاب الثانوى العام بتجهيز التابلت قبل الامتحان الإلكترونى
 

 


اخبار 24 ساعه

وزير الاوقاف

الاخوان الارهابيه

صلاه التهجد

صلاه التراويح

الثانويه العامه

وزير الزراعه

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