أخبار 24 ساعة.. الأوقاف تقرر فتح المساجد فى صلاة التهجد من ليلة 27 رمضان

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزير الأوقاف: الإخوان الإرهابية فقدت صوابها بعدما كشفهم مسلسل الاختيار 3
الأوقاف تقرر فتح المساجد فى صلاة التهجد من ليلة 27 رمضان
الأوقاف: حريصون على إقامة صلاة التراويح ولم نقطعها على أحد كما يروج البعض
المدارس توجه طلاب الثانوى العام بتجهيز التابلت قبل الامتحان الإلكترونى
وزير الأوقاف: التستر على أى إرهابى وخاصة جماعة الإخوان خيانة للدين والوطن
وزير الزراعة ومحافظ القليوبية يتفقدان مطحن بنها لمتابعة توريد القمح من المزارعين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة