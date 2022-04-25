5 شروط لشراء أعضاء مجلس إدارة الشركات أسهما في البورصة.. تعرف عليها

كتب هانى الحوتى

تعلن إدارة البورصة المصرية، تقريرا دوريًا ل تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، والذي حدد 5 شروط على الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الالتزام بها عند شراء الداخليين أسهم وهي:

1- إخطار البورصة بالإجراءات الداخلية المتبعة لديها، والتي تضمن حظر تعامل أي من الداخليين بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركة والأشخاص الذين في مكنتهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير أيًا كانت نسبتهم، وكذا المساهمين الرئيسيين المالكين لنسبة 20% أو أكثر في رأس مال الشركة سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة.

2- إخطار البورصة خلال 5 أيام عمل السابقة ويوم العمل التالي لنشر أي معلومات جوهرية وفقًا للتعريف الوارد بالبند (ه) من المادة (319) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

3- يكون التعامل بعد إخطار البورصة وفقًا للنموذج المعد منها لهذا الغرض، على ألا يتجاوز موعد التنفيذ شهر على الأكثر من تاريخ تسليم نموذج الإخطار للبورصة.

4- يستثنى من الإخطار عمليات البيع الجبري وعمليات البيع التي تتم لاستيداء المديونيات المرتبطة بالأوراق المالية المرهونة.

5- كما يستثنى العمليات التي تتم لصالح محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المملوكة للكيانات الاعتبارية التي تدار بواسطة مديرين استثمار مستقلين.

يقصد بالداخليين في تطبيق أحكام قواعد سوق رأس المال أعضاء مجلس إدارة الشركة أو شركتها القابضة وشركاتها التابعة والشقيقة أو المسيطرة عليها وممثليهم وأزواجهم وأولادهم القصر، وكذلك كل من في مكنته الاطلاع على أيًا من المعلومات الداخلية للشركة وأزواجهم وأولادهم القصر.