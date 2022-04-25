%28 زيادة فى صادرات الكيماويات والأسمدة فى الربع الأول من 2022

كتب إسلام سعيد

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماويه والأسمدة انه قد سجلت صادرات الصناعات الكيماوية وفقاً لبيانات مستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات نموًا بلغت نسبته أكثر من 28% خلال الربع الأول من عام 2022 بقيمة تصديرية بلغت 2.002 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2021 بقيمة تصديرية بلغت 1.567 مليار دولار، رغم التوترات الجيوسياسية والتى بالطبع لها تأثيرتها المختلفة على حجم الصادرات المصرية في 2022.

كشف بيان صادر عن المجلس التصديري، أنه قد حققت العديد من القطاعات نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي منها منتجات الأسمدة التى حققت نمواً بلغ 40% والكيماويات غير العضوية بنسبة نمو بلغت 124%، ومنتجات المنظفات التي حققت معدل نمو بلغ 22% ، ومنتجات البلاستيك والمطاط التي حققت نمواً بلغت نسبته 15%، والأحبار والدهانات بنسبة نمو 13%، الكيماويات المتنوعة بنسبة نمو 12%، ومنتجات الزجاج بنسبة نمو بلغ 2%.

واشار إلي ان أكبر 10 أسواق استقبلت صادرات القطاع تمثلت في تركيا التي احتلت المرتبه الاولي با جمالي قيمة تصديرية بلغت 263 مليون دولار،يليها ايطاليا بقيمة 167 مليون دولار، وجاءت الهند في المرتبة الثالثه بقيمة 105 مليون دولار،ويليها فرنسا بقيمة 99 مليون دولار، ثم إسبانيا بإجمالي قيمة تصديرية بلغت 98 مليون، فرومانيا بقيمة 89 مليون دولار، والبرازيل بقيمة 78مليون،وبلجيكا بقيمة 69 مليون دولار، والسودان بقيمة 69 مليون دولار، والمغرب بقيمة 64 مليون دولار.

وتعد الأسمدة يليها منتجات البلاستيك واللدائن ثم الكيماويات غير العضوية من أهم المنتجات التى تصدرت صادرات القطاع للعديد من الأسواق التى سعت لاستيراد احتياجاتها من أسواق بديلة نتيجة للأزمة الروسية والاوكرانية والتى انعكست على معدلات نمو صادرات القطاع لها خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 ومنها الهند بنسبة نمو 233%، ورومانيا بمعدل نمو 542%، المغرب بمعدل نمو 89% إسبانيا بمعدل نمو 83%، ايطاليا بمعدلات نمو 63%، والسودان بنسبة نمو 47%، بلجيكا بمعدل نمو 41%، فرنسا بمعدل نمو 24%، والبرازيل بمعدل نمو 11%.