250 شابا وفتاة من 24 جامعة يشاركون بأنشطة رياضية تحت شعار أنت أقوى من المخدرات

‏كتب مدحت وهبة

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق "دوري رياضى" لشباب وفتيات الجامعات المصرية بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان تحت شعار المخدرات "رحلتها قصيرة ماتسافرهاش .. أنت أقوي من المخدرات".. وذلك تحت رعاية الوزيرة وبحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان

.ويأتي تنظيم الدوري الرياضى لطلاب وطالبات الجامعات في إطار إطلاق الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان المرحلة الجديدة من حملة "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش .. أنت أقوى من المخدرات"، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وشركة مديا هب بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي وشهدت تفاعلا كبيرا من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي ،كما تضمن الدوري الرياضى والذى استمر في الفترة من 22 الى 24 أبريل الجاري، بمشاركة 250 طالب وطالبة من الفرق الرياضية في 24 جامعة مصرية على مستوى الجمهورية،

‏وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن دوري طلاب الجامعات تضمن أيضا بجانب الأنشطة الرياضية المختلفة ، العديد من الجلسات الحوارية والتثقيفية على مدار ثلاثة أيام منها جلسات عن تصحيح المفاهيم المغلوطة عن مشكلة المخدرات وخطورة المواد المخدرة المختلفة مع التركيز علي التداعيات الخطيرة للمخدرات التخليقية وآليات التطوع والانضمام لرابطة متطوعي الصندوق، بالإضافة إلي جلسة حوارية حول آليات تحصين الشباب من التطرف والتي تم عقدها بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية ومحاضرات لتأهيل هؤلاء الطلاب والطالبات كقيادات للعمل التطوعي، وزيادة قدراتهم المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات . وأضافت "القباج " أن حملة ،"المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش .. أنت أقوى من المخدرات " التي تم إطلاقها بمشاركة تطوعية من كابتن محمد صلاح ساهمت بشكل كبير على مدار الأيام في تحفيز مرضي الإدمان علي التقدم للعلاج حيث بلغ متوسط عدد الاتصالات الهاتفية التي استقبلها الخط الساخن " 16023" لعلاج الإدمان 400 اتصالا يومياً في حين كان متوسط عدد الاتصالات المعتاد استقبالها قبل إطلاق الحملة 200 اتصالا ، وأن جميع الخدمات العلاجية تقدم مجانا وفى سرية تامة ،كما بلغت نسبة الإناث 8 % من إجمالي عدد المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن ،وهي مؤشرات إيجابية تؤكد وصول رسائل الحملة للفئات المستهدفة والتشجيع علي المضي قدما لتنفيذ فعاليات الحملة سواء علي مستوى التواصل المباشر والجماهيري أو من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة

وأكدت الوزيرة حرص وزارة التضامن وصندوق مكافحة الإدمان على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات، وأن من ضمن المهام الوظيفية للشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان على مستوى كافة المحافظات، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطى المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، بجانب التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقرها الصندوق كذلك المشاركة المستمرة بكافة فعاليات الأعياد القومية والعالمية.

‏ وخلال فعاليات ختام الدورى ،الرياضى سلم عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الفريق الفائز في المباراة الختامية من دوري الطالبات وأيضا دوري الطلاب كأس البطولة.

‏وأوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن هناك تفاعلا كبيرا مع إعلان حملة " المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش".. أنت أقوى من المخدرات " من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وجميعها إيجابية عن مكافحة المخدرات، وبلغ عدد مشاهدي الإعلان على الصفحة الرسمية للصندوق " فيس بوك "أكثر من 13 مليون مشاهدة خلال أول 10 أيام من إطلاقه، كما تفاعل الكثير مع الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر و فيس بوك وإنستجرام ويوتيوب" وأكثر من 3700 شير من جانب المتابعين وأكثر من 53 ألف تفاعل، حتى الآن وأن جميع غالبية التعليقات إيجابية لمكافحة الإدمان أبرزها "بلاش تجرب .. المخدرات وهم كبير .. خدعوك فقالو عن المخدرات ،كما تم تحليل آراء مشاهدي الحملة علي صفحة الصندوق وبلغت نسبة التعليقات الإيجابية ما يقرب من 98% من إجمالي التعليقات.



دورى رياضى لطلاب الجامعات المصرية