‏خالد الجندي: القرآن نزل فى 23 عاما على مرحلتين

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك مرحلتين لنزول القرآن الكريم، الأولى نزل من اللوح المحفوظ على مواقع النجوم، لافتا إلى أن المرحلة الثانية نزل من مواقع النجوم فى قلب سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "المرحلة الأولى نزل القرآن على مواقع النجوم، فى مرحلة زمنية قدرها ليلة، وهى ليلة القدر، أما المرحلة الثانية، استغرقت ٢٣ سنة ١٣ سنة فى مكة، و١٠ فى المدينة المنورة، وهنا القرآن كان يتحدث عن المرحلة الأولى التى نزل فيها القرآن الكريم، من اللوح المحفوظ على مواقع النجوم".