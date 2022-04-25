يا عرق سوس شفا وخمير.. حكاية أشهر مشروب شعبى "فيديو"

سوهاج محمود مقبول

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان "يا عرق سوس شفا وخمير.. أشرف خروبة أشهر بائع عصاير فى رمضان، حيث تناول البث إقبال الأهالى بمحافظة سوهاج وتحديدا بمركز طهطا شمال المحافظة على شراء العصائر وفى مقدمتها العرق سوس والتمر والدوم والعناب والسوبيا من أشهر بائع عصائر في رمضان أشرف خروبه.

"اليوم السابع" التقى مع الحاج أشرف خروبة أشهر بائع للعصائر في مدينة طهطا، والذى أكد أنه ينتظر شهر رمضان المبارك كل عام حيث يزداد إقبال المواطنين على شراء العصائر، مشيرا إلى أنه يستيقظ مبكرا لإعداد وتجهيز العصائر حيث يبدأ الإقبال على الشراء نحو الثالثة عصرا.

ورصد اليوم السابع إقبال المواطنين على شراء العصائر المختلفة خاصة المرتبطة بشهر رمضان المبارك مثل "التمر هندى والسوبيا والعرقسوس"، حيث قال أحد المواطنين:"رمضان مينفعش من غير التمر على الإفطار".