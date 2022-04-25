وكيل تموين الأقصر يعلن توريد 11 طنا و297 كيلو قمح للشون والصوامع

الأقصر – أحمد مرعى

قال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه استعدت مديرية التموين لموسم توريد القمح والذي بدأ اول ابريل لعام 2022م وحتى نهاية اغسطس 2022م، طبقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة.

وأضاف الدكتور تامر صلاح، لـ"اليوم السابع"، إن عمليات توريد القمح في صوامع المحافظة تسير بشكل منتظم ومتابعة مكثفة من قبل المديرية، حيث أنه خلال الأيام الماضية تم استقبال حوالى 11 طنا و297 كيلو قمح، منذ بدء موسم التوريد في صوامع وشون المحافظة بإسنا وأرمنت.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أن السعة التخزينية بالمحافظة تصل إلى 34000 طن، والمتوقع أن تصل نسبة توريد القمح الى 100 % من السعة التخزينية، وتم تشكيل لجان استلام الاقماح المحلية وتفعيلها، وتم توريد كمية وقدرها 1,787 طن اقماح محلية لصومعة أرمنت.

فيما وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برفع درجة الاستعداد التام والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والمواقع والمساحات التخزينية المخصصة لاستقبال موسم توريد القمح، وذلك في إطار استعدادات محافظة الأقصر لاستقبال موسم توريد القمح المحلي الذي يبدأ أول شهر أبريل المقبل.

وطالب محافظ الأقصر، كافة المسئولين عن موسم توريد القمح، بالتأكد من ضمان تحقيق أعلى معايير جودة التخزين وأعلى معايير الأمن والسلامة حفاظا على الأقماح المخزنة وسلامة العاملين في تلك المواقع مع تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين.