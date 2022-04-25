اليوم السابع
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وكيل تعليم كفر الشيخ يشارك طلاب المؤسسة الإيوائية سهرة رمضانية

الإثنين، 25 أبريل 2022 02:38 ص
وكيل تعليم كفر الشيخ يشارك طلاب المؤسسة الإيوائية سهرة رمضانية وكيل تنعليم كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شارك محمد عبد الله، ووكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، طلاب المؤسسة الإيوائية بالمحافظة، سهرة رمضانية، واستمع لمواهبهم وإبداعاتهم لإدخال البهجة على الطلاب، متفقداً حجرات المبيت والمطبخ.

جاء ذلك بحضور خالد البربري، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، والدكتور خالد مجاهد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ووجيهة عياد، مدير إدارة المشاركة المجتمعية.

واستمع وكيل الوزارة إلى مقترحات الطلاب، مؤكداً أنه سيتم تكريم الموهوبين منهم والتعاون في صقل تلك المواهب وتنميتها، موجها الشكر للطلاب الموهوبين، والمسئولين عن المؤسسة الايوائية، كما وجه التعليم الفني بالمشاركة في تجميل المؤسسة.

مشاركة طلاب المؤسسة الايوائية السهر الرمضانية
مشاركة طلاب المؤسسة الايوائية السهر الرمضانية

 

الحضور اثناء السهرة الرمضانية
الحضور اثناء السهرة الرمضانية

 

الحضور خلال السهرة الرمضانية
الحضور خلال السهرة الرمضانية

 

وكيل تنعليم كفر الشيخ يشارك طلاب المدرسة الايوائية سهرة رمضانية
وكيل تنعليم كفر الشيخ يشارك طلاب المدرسة الايوائية سهرة رمضانية

 


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مشاركة

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