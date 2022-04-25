وقوع ضحايا جراء إطلاق النار فى مدينة أتلانتا الأمريكية

وكالات

أصيب 5 أشخاص في إطلاق نار وقع أمام محل للحلويات قرب سينتينيال بارك في مدينة أتلانتا الأمريكية.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت شرطة أتلانتا، إن شجارا اندلع قرب سينتينيال بارك في المدينة قبل حصول إطلاق النار، الذي أدى إلى إصابة 5 مراهقين.

وأضافت: "لدى الوصول إلى مكان الحادث، عثرنا على ثلاثة مصابين، فيما كان قد تم نقل اثنين آخرين إلى مستشفى جرادي لمعالجتهما من جروحهما".

وأشارت الشرطة إلى أنها عثرت في مكان الحادث على ثلاث بنادق وسيارة مسروقة.

وقال نائب رئيس شرطة أتلانتا تيموثي بيك، إن الشرطة تلقت مكالمة حول مجموعة من المراهقين قد تكون شاركت في الشجار".

وأضافت: "لم تتح لنا الفرصة لتحديد ما إذا كانت المجموعة متورطة بشكل مباشر في هذا الحادث، لكن بالطبع سيكون ذلك جزءا من التحقيق".