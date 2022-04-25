وفاة المصاب فى حادث إطلاق عامل النار على أشقائه بالوراق

كتب ـ بهجت أبو ضيف

فارق عامل الحياة متأثرا بإصابته بطلق ناري أطلقه عليه شقيقه في منطقة الوراق بالجيزة، في الحادث الذي شهد مقتل اثنين من أشقاء المجني عليه على يد المتهم، بسبب خلافات على الميراث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بمقتل شقيقين وإصابة شقيقهما الثالث، نتيجة تعرضهم لإطلاق أعيرة نارية على يد شقيقهم بمنطقة الوراق، بإجراء التحريات تبين أن المتهم يعمل بالسكة الحديد، وأنه ارتكب الجريمة، بسبب خلاف على الميراث، حيث أطلق النار على المجني عليهم، مما أدى لمقتل اثنين من أشقائه، وإصابة الثالث وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به، وتمكن رجال المباحث من ضبط الجاني، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.