وفاة الطالبة ضحية الدهس بسيارة ملاكي يقودها طفل بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

توفيت منذ قليل الطالبة ميسرة الحباك ضحية الدهس بسيارة ملاكي يقودها طفل متأثرة بإصابات خطيرة داخل العناية المركزة بمستشفى المحلة العام.



كان قاضى معارضات محكمة أول المحلة بمحافظة الغربية، حبس طفل 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعدما دهس طالبة بالصف الثالث الإعدادى بسيارة يقودها بمنطقة شكرى القوتلى بالمحلة، وإصابتها بنزيف بالمخ، وتم نقلها للعناية المركزة بمستشفى المحلة العام.



وكانت نيابة أول المحلة قد أمرت بحبس المتهم يوم الأربعاء الماضى 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية قيامه بقيادة سيارة والدته ودهسه المجنى عليها بالسيارة أثناء سيرها بالشارع وفر هاربا بعد الواقعة.



وقال خال الطالبة لـ"اليوم السابع"، إن ابنة شقيقته كانت متواجدة أمام الدرس، بشارع المطاعم بمنطقة شكرى القوتلى صدمها المتهم بالسيارة وفر هاربا بعد ذلك.



وأضاف، أن شهود العيان أكدوا أن المتهم قبل ارتكابه الجريمة قام بمعاكسة المجنى عليها وصديقاتها، وعاد إليهن مرة أخرى، فصدمها أثناء تواجدها فى الشارع، ثم هرب بالسيارة المملوكة لوالدته.



وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بإصابة طالبة دهستها سيارة ملاكى بمنطقة شكرى القوتلي.



وتبين من الفحص أنه أثناء سير الطالبة ميسرة محمد الحباك بالصف الثالث الإعدادى دهستها سيارة ملاكى يقودها طفل وفر هاربا، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وباشرت النيابة التحقيقات مع المتهم وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وتم عرضه على قاضى المعارضات السبت الماضي وأمر بتجديد حبسه 15 يوماً على ذمة القضية.

