اليوم السابع
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وفاة أحد مصابي حادث طريق المحلة طنطا وبتر ذراع أمين شرطة

الإثنين، 25 أبريل 2022 10:38 م
وفاة أحد مصابي حادث طريق المحلة طنطا وبتر ذراع أمين شرطة حادث - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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توفي منذ قليل أحد مصابي الحادث المروري على طريق المحلة طنطا ويدعي "  فرحات.ب.ا" 63 سنة إثر اصطدام سيارة ملاكي بـ 3 أشخاص  من بينهم أمين شرطة بإدارة مرور الغربية ويدعي" محمود.ا.ش" 39 سنه فيما تم بتر ذراع أمين الشرطة متأثرا بالحادث ويخضع المصابين للعلاج بمستشفى الطوارئ بجامعة طنطا.
 
وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري على طريق المحلة طنطا وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين إصابة 3 أشخاص بإصابات خطيرة وتم نقلهم لمستشفى طنطا الجامعي ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 

مدير أمن الغربية

حادث

طريق المحلة طنطا

مستشفى طنطا الجامعي

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