وضع حجر أساس لتجمع سكنى وأمسية فنية احتفالا بالعيد القومى لشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تحتفل محافظة شمال سيناء اليوم بالعيد القومى للمحافظة وذكرى تحرير سيناء، ببرنامج احتفالات طوال اليوم .

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه سيتم اليوم تقديم عروض رياضية، مضيفا أنه ستتواصل الاحتفالات بوضع حجر أساس إسكان حى الريسة الجديد، وفى المساء سهرة احتفالات فنية تنظمها مديرية الشباب والرياضة على مسرح قصر ثقافة العريش .

وأضاف أنه تم أمس وضع حجر أساس مجمع إسلامى ووضع حجر أساس المدرسة الفكرية فى مدينة بئر العبد ، وافتتاح معهد ازهرى جديد بقرية سالمانه .

وتابع أنه انطلقت الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة الجمعة بافتتاح مسجد العاطى الوهاب بالعريش، ضمن 8 مشروعات خدمية جديدة، مقرر أن يتم افتتاحها تباعا خلال هذا الأسبوع.

وأكد المحافظ بناء المسجد بتكلفة بلغت 7 ملايين جنيه بالجهود الذاتيه، لافتا الي ان المسجد يضم مصلي للرجال وآخر للسيدات وميضة للوضوء ودورات مياه.

ومقرر ان تتواصل الاحتفالات غدا الثلاثاء بوسط سيناء وتتضمن تسليم عقود التجمعات التنموية، افتتاح مدرسة نخل الصناعية، توزيع 35 منزل بدوى بتجمع الشياحة، توزيع 35 منزل بدوى فى نخل القديمة وافتتاح سد أم البارد.