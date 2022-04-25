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وسائل إعلام أمريكية: إيلون ماسك يشترى تويتر مقابل 44 مليار دولار

الإثنين، 25 أبريل 2022 09:06 م
وسائل إعلام أمريكية: إيلون ماسك يشترى تويتر مقابل 44 مليار دولار إيلون ماسك
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وسائل إعلام غربية، أن رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، تمكن من شراء منصة التواصل الاجتماعي تويتر.

وقالت وكالة اشوسيتدبرس، إن رجل الأعمال "ماسك" تواصل إلى اتفاق للاستحواذ على  تويتر، بنحو 44 ألف مليون دولار.

من جانبها أعلنت منصة تويتر اليوم الإثنين، أنها قبلت عرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس لشراء "تويتر" عملاق التدوينات المصغرة.
 
واشترى ماسك الشركة بسعر 54.20 دولار للسهم، وهو نفس السعر المذكور في عرضه الأولي في 14 أبريل.

 


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