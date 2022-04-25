وكتب وزير الخارجية الأمريكي تغريدة على صفحته بموقع "تويتر" -حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- " نتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق مع فرنسا بشأن التحديات العالمية، وتعزيز تحالفنا وصداقتنا الطويلة والدائمة".

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد نشرت فجر اليوم الاثنين، النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس وتمكن فيها الرئيس إيمانويل ماكرون من الفوز بولاية ثانية.