وزير الزراعة: المساحة المنزرعة بالقمح فى القليوبية تخطت 50 ألف فدان

كتبت أسماء نصار

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، عددا من حقول محصول القمح،بمركزي قها وبنها بمحافظة القليوبية.

يأتي ذلك ضمن المتابعة المستمرة لموسم حصاد وتوريد محصول القمح، على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتشجيع مزارعي القمح، وتسهيل إجراءات عمليات الحصاد والتوريد، وزيادة دعم المزارعين.

وأكد وزير الزراعة أن الدولة تولي محصول القمح اهتماما كبيرا، باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، التي تسهم في تحقيق الامن الغذائي، ولذا تم الاعلان عن سعر استلامه من المزارعين قبل موعد الزراعة بوقت كافي لتشجيع الفلاحين على زراعة المحصول، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر منح حافز إضافي، للمزارعين لتشجيعهم على توريد المحصول، فضلا عن تسهيل إجراءات التوريد، وسرعة حصول المزارعين على مستحقاتهم.

وأشار الوزير إلى إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم بلغت حوالي 3.65 مليون فدان، بزيادة عن الاعوام السابقة بحوالي 250 الففدان، لافتا الى ان الإنتاجية المتوقعة حوالي 10 مليون طن والدولة تستهدف استلام من 5.5 الى 6 مليون طن من المزارعين هذا العام.

وأكد القصير ان الدولة نجحت مؤخرا في زيادة السعة التخزينية لمحصول القمح، نتيجة المشروع القومي للصوامع الذي اطلقه الرئيسعبدالفتاح السيسي، لاستقبال كميات كبيرة من المحصول من المزارعين، لافتا الى ان القمح الذي يتم توريده إلى الدولة يعود إلى المواطنينفي صورة رغيف مدعم مناشدا المزارعين على توريد المحصول بحد أدنى 12 إردبا للفدان.

وقال وزير الزراعة، إن تأخر عمليات الحصاد هذا الموسم، جاءت بسبب التغيرات والتقلبات المناخية التي شهدتها البلاد، لافتا الى ان ذلكجاء بنتائج ايجابية على انتاجية المحصول، وزيادتها، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة لعمليات الحصاد والتوريد وضمان التيسير علىالمزارعين، وسرعة حصولهم على مستحقاتهم المالية نظير التوريد.

ومن جهته قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ان هناك متابعة ومستمرة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لمزارع القمح والحقول، وعقدندوات ولقاءات مع المزارعين، لتشجيعهم على توريد المحصول، لافتا الى انه لمس من مزارعي المحافظة، خلال تلك اللقاءات القبول والحماسوالوطنية والاستعداد لتوريد المحصول.

وأشار الهجان، الى ان اجمالي المساحه المنزرعة بالمحافظة من محصول القمح هذا الموسم، بلغت حوالي، 50150 فدان، وانه يجرى حالياعمليات الحصاد والتوريد، حيث بلغت المساحه التي تم حصادها حتي تاريخه حوالي 600 فدان، وانه من المتوقع زيادة إنتاجية الفدانلأكثر من عشرين اردب، لافتا إلى المحافظة تستهدف توريد 90 ألف طن بواقع 12 أردب للفدان ومن المتوقع إن تزيد كميه التوريد عنالمستهدف، وذلك بعد زيادة السعة التخزينيه للصوامع والشون بالمحافظة الى اكثر من 227 ألف طن.