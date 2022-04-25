وزير الزراعة: السعة الإجمالية لصوامع القمح ارتفعت 4.5 مليون طن خلال 9 سنوات

القليوبية ــ إبراهيم سالم

قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، إن الدولة بذلت جهود مضنية لاستقبال موسم القمح ومتابعة أعمال التوريد للشون والصوامع والبناكر المنتشرة علي مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى نقاط التجميع التي يتخطى عددها ما يزيد عن 500 نقطة تجميع لمحصول القمح بالمناطق القريبة من المزارعين لتسهيل عملية النقل عليهم.



وأضاف "القصير" فى تصريحاته خلال الجولة لتفقد محصول القمح بمزارع القليوبية، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، وعدد من قيادات الوزارة، أن السعة الإجمالية للصوامع في غضون 2013 كانت تبلغ 1.5 مليون طن قمح، وتم رفع هذه السعة الإجمالية فى إطار المشروع القومي للصوامع الذى دشنته الدولة خلال الفترة الماضية، لترتفع السعة الاستيعابية لتلك الصوامع حوالى 6 ملايين طن من القمح سنويا، وهو المستهدف توريده هذا العام من المزارعين.



وتابع القصير، أن الدولة وضعت خطة متكاملة للاستعداد للموسم بالتنسيق بين وزارات الزراعة والتموين والاستثمار، قائلا "إن شاء الله يكون موسم مبشر بالخير ويحقق المستهدف منه، كما أن التأخير في بدء الموسم يقدم محصول ذات جودة عالية".























