وزير الدفاع الأمريكى: ننسق مع شركائنا في الدول الأخرى لنرى روسيا ضعيفة

كتب أحمد عرفة

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أنه يجب التأكد من عدم وقوع الأسلحة التي نقدمها لأوكرانيا في الأيدي الخطأ، حيث جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده بالعاصمة الأوكرانية كييف، برفقة وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن.

وأضاف لويد بوستن: نسعى قدر المستطاع لضمان الوصول الآمن للأسلحة التي نرسلها إلى الأوكرانيين، متابعا: نريد أن نرى روسيا ضعيفة حتى تتوقف عن أفعالها.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي: ننسق مع شركائنا في الدول الأخرى لتقديم الأسلحة المناسبة كالمدافع، موضحا أن أراضي المعركة حاليا تحتاج لدبابات ونقوم ما بوسعنا لتأمين أسلحة فعالة.

وقال لويد أوستن: خلال رحلتنا إلى كييف، ما رأيناه يُظهر وكأن الحياة بدأت بالعودة إلى الوضع الطبيعي.