وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى ورئيس الوزراء بعيد تحرير سيناء

كتب ـ على عبد الرحمن

بعث اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد تحرير سيناء

وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية:

"يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد تحرير سيناء المجيد تقديراً لعطاء الشهداء من رجال القوات المسلحة".

وأضاف شعراوي: "داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة التاريخية علي فخامتكم وعلي مصرنا الغالية وشعب مصر العظيم بالتقدم والازدهار متمنيين لأبناء القوات المسلحة والشرطة المزيد من التوفيق والسداد الذين بذلوا الدماء والأرواح في سبيل استعادة هيبة وكرامة الوطن .. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم دائماً لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة".

كما بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية برقية تهنئة إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد تحرير سيناء، قائلا :

"يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد تحرير سيناء المجيد والتي تم استردادها بقدرة وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة ودعم ومساندة شعب مصر العظيم ".

وأضاف شعراوي : "داعياً المولي عز وجل أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهود وما تقومون به من مسؤوليات وواجبات تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية" .

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، إن الاحتفال بذكري تحرير سيناء يأتي متواكبا مع عيد القيامة المجيد، الذي يحتفل به الأخوة المسيحيون، متابعا: وأننى إذ اغتنم هذه المناسبة لأكرر لهم التهنئة للاحتفالات بأعيادهم".

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن ذكرى 25 أبريل ذكرى تحرير سيناء تأتى تقديرا لا ينقضى مع تقادم الزمن وتعاقب الأجيال، وينظرون إليها على أنها درة التاج المصرية ومصدر فخر واعتزاز هذه الأمة.