اليوم السابع
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وزير الاتصالات يستقبل سفير بوروندى بمصر لبحث التعاون المشترك

الإثنين، 25 أبريل 2022 06:03 م
وزير الاتصالات يستقبل سفير بوروندى بمصر لبحث التعاون المشترك جانب من الزيارة
كتبت هبة السيد

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استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شيخ راشد ملاشى نيراجيرا سفير جمهورية بوروندى فى القاهرة؛ حيث تناول اللقاء بحث سبل دعم التعاون المشترك بين مصـر وبوروندى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
وشهد اللقاء استعراض عدد من مجالات التعاون المقترحة، ومن أبرزها تنمية المهارات الرقمية للشباب البوروندى. 
 
وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت، أن هناك علاقات قوية ومتميزة تجمع بين مصـر وبوروندى على المستويين السياسى والاقتصادى فى ضوء اهتمام مصـر بتعميق العلاقات مع الدول الافريقية الشقيقة؛ معربا عن تطلعه الى فتح افاق للتعاون المشترك بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
ومن جانبه؛ ثمن  شيخ راشد ملاشى نيراجيرا سفير جمهورية بوروندى فى القاهرة التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى؛ مؤكدا اهتمامه بالتعاون مع الجانب المصرى فى مجال تدريب وبناء الكوادر البوروندية فى مختلف تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
 
وفى ختام اللقاء وجه الدكتور عمرو طلعت الدعوة لنظيره البوروندى من خلال السفير البوروندى لزيارة مصر للاطلاع عن قرب على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.
 
 كما قام السفير البوروندى بتوجيه الدعوة للدكتور عمرو طلعت لزيارة بوروندى لاجراء مباحثات موسعة حول تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
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