وزير الأوقاف: التستر على أى إرهابى وخاصة جماعة الإخوان خيانة للدين والوطن

كتب على عبد الرحمن

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: "أكدت ولا زلت أؤكد أن التستر على أى عنصر إرهابى وبخاصة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية إنما هو خيانة للدين والوطن".

وأضاف جمعة عبر "تويتر":"ونبعث برسالة لكل أشقائنا وأصدقائنا فى كل بقاع الدنيا بأن عناصر هذه الجماعة شر حيث حلوا لا أمان لهم فمن لا خير فيه لوطنه لا خير فيه أصلا ولو كان عميلا مأجورا".

كما قال جمعة:"جنوح عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ومن تحالف معها من الجماعات الإرهابية نحو التكفير يثبت بما لا يدع مجالا للشك مقدار الخطر الذى تشكله هذه الجماعات على الدين والوطن وأنها جماعات فتنة وشر حيث كانت وحيث حلت وأنه لا استقرار لوطن إلا باستئصال شأفة هذه الجماعات المارقة فكرا وتنظيما".

وكان وزير الأوقاف قال فى تغريدة مساء اليوم عبر "تويتر": "لا شك أن جماعة الإخوان الإرهابية ومن يدور فى فلكها من جماعات أهل الشر قد فقدوا صوابهم لما كشفه ‎مسلسل ‎الاختيار 3 من عوراتهم فاشتطوا كذبا وتدليسا وتلفيقا للأمور وإخراجًا لها من سياقها".

وأضاف جمعة:" غير أنهم لن يستطيعوا أن يجملوا الوجه القبيح لهذه الجماعة الخائنة لوطنها العميلة لأعدائه"