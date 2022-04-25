وزيرة التخطيط تتجه إلى واشنطن للمشاركة بمنتدى القيادة الوزاري بجامعة هارفارد

كتبت أسماء أمين

غادرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أرض الوطن، متجهة إلى واشنطن، للمشاركة في منتدى القيادة الوزاري بجامعة هارفارد المنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل 2022، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وبمشاركة وزراء من دول العالم المختلفة.

ويتناول المنتدى مجموعة من المحاور والموضوعات حول التنمية الاقتصادية، والاستثمار في رأس المال البشري، واستعراض المساهمات الفعالة للوزراء، وممارسات وتحديات القيادة، والموازنة بين الاحتياجات الحالية والنمو طويل المدى وأجندة التنمية، بالإضافة إلى مناقشة إطار عمل استراتيجية المالية العامة، وتعبئة الموارد، وكيفية إنشاء بيئة استثمارية مواتية، والقيادة أثناء الأزمة.

ويعد المنتدى فرصة للوزراء المشاركين لمراجعة أدوارهم ومساهماتهم في الحكومات، ومناقشة الأفكار والرؤى المختلفة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات المالية والمتطلبات الملحة للمواطنين، والاستثمار من أجل الانتعاش الاقتصادي والنمو في المستقبل.