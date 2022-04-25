ننشر أسماء المتوفى والمصابين بحريق شقة سكنية فى دار السلام

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت معاينة حريق شقة فى دار السلام، أن الحريق ناتج عن تسرب غاز داخل شقة سكنية بالطابق الرابع لعقار مكون من 5 طوابق ونتج عنه وفاة شخص يدعى أحمد.ن.ع" 26 سنة من محافظة أسيوط، وإصابة 4 آخرين بحروق متفرقة وهم "علي.ن.ع"24 سنة و"نبيه.ا.ن" 24 سنة، و"أحمد.ع.ع" 26 سنة، و"إبراهيم.م.ع" 25 سنة وجميعهم من محافظة أسيوط ومصابين بحروق من الدرجة الثانية ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى.

وكان شخص لقى مصرعه وأصيب 4 آخرين إثر انفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية فى منطقة دار السلام، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، فيما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها وكشفت التحريات، أن الحريق ناتج عن انفجار انبوبة غاز داخل شقة سكنية بالطابق الرابع لعقار مكون من 5 طوابق ونتج عنه وفاة شخص وإصابة 5 آخرين بحروق متفرقة ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز بمنطقة دار السلام وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين وفاة شخص وإصابة 4 آخرين نتيجة لأنفجار أسطوانة غاز بسبب تسرب حدث فى الشقة والتهمت النيران معظم محتوبات شقتهم وقام رجال الحماية المدنية بعمليات السيطرة على الحريق بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.