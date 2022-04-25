نقل وتسكين 908 أسر من مصر القديمة لشقق مفروشة بمشروع الخيالة

كتب ــ سيد الخلفاوى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة أعمال تطوير المنطقة خلف سور مجرى العيون ، وإزالة مناطق الجيارة وحوش الغجر والسكر والليمون والجباسة، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية، حيث تم إخلاء 284 عقارًا من إجمالي 520 عقارًا وتسكين 908 أسر مستحقه بـ"كمبوند الخيالة" من إجمالى 1660 أسرة.

وأجرى الدكتور محمد ليلة رئيس حى مصر القديمة جولة لتفقد الأعمال الجارية بمشروع التطوير والإزالات بنطاق الحي، خلف سور مجري العيون.

يأتي هذا استكمالاً لجهود الدولة لتطوير كافة المناطق غير الآمنة والخطرة والتي تم الانتهاء منها مثل: عزبة أبو قرن وبطن البقرة والخيالة والمدابغ، وذلك تحقيقا لشعار "مصر بلا عشوائيات" ليشمل مناطق أخرى، تنفيذًا لمخطط تطوير سور مجرى العيون وإخلاء ما يقرب من 95 فدانا لإنشاء مجتمع حضارى سكني وترفيهى يعيد للقاهرة مظهرها العريق.

وأكدت محافظة القاهرة، أن الأعمال تجرى بشكل آمن وبتعاون تام مع أهالي المنطقة، كما تتم أعمال التسكين بصورة فورية بوحدات بديلة مجهزة بمدينة متكاملة الخدمات بالخيالة بتنسيق تام وتكاتف بين كافة الأجهزة التنفيذية والشرطية بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة.

وأشارت المحافظة، إلى أن الجميع يشهد حاليا الحصاد الأخير للقضاء على المناطق غير الآمنة والخطرة، مؤكدة أن ملف العشوائيات يعد ملف شائك ظل لعقود طويلة تعاني منه آلاف الأسر إلى أن أولت القيادة السياسية كامل اهتمامها للقضاء على هذا الملف وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال أعمال التطوير المستمرة التي تشهدها تلك المناطق.