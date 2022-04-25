نصائح لتجنب الصداع النصفى فى الصيف

كتبت فاطمة خليل

الصداع النصفي هو مشكلة عصبية شائعة تتميز بنوبات متكررة من الصداع، بصرف النظر عن الصداع النابض الذي يستمر ما بين 4 ساعات و72 ساعة، يعاني مرضى الصداع النصفي أيضًا من الغثيان والقيء وحساسية الضوء وحساسية الصوت يصاب بعض المرضى بأعراض حسية في العينين واليدين وكذلك ضعف يسمى الهالة، ويحتل الصداع النصفي المرتبة الثالثة بين أكثر المشكلات الصحية شيوعًا في العالم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أكثر المسببات شيوعًا للصداع النصفى هي قلة النوم ، وفقدان الوجبات ، والكثير من التمارين، والضغط العاطفي، والأضواء الساطعة، والأصوات العالية، والروائح المحددة، والتغيرات الهرمونية، والإحباط، والجفاف، وبعض الأطعمة مثل الكافيين، والشوكولاتة، والجبن، والمخللات، واللحوم المصنعة تعتبر التغيرات المناخية مثل الحرارة والرطوبة والشمس الساطعة من العوامل المهمة جدًا.

وفقًا للدراسات، تزداد الإصابة بالصداع النصفي خلال فصل الصيف، حيث تعتبر الحرارة والجفاف والضوء الساطع وسوء صحة الفم ونومًا أقل نسبيًا في الصيف من العوامل الرئيسية للصداع النصفي في الصيف.

بعض النصائح لتجنب الصداع النصفي في الصيف

-حافظ على رطوبتك: احمل دائمًا زجاجة من الماء عندما تكون في الهواء الطلق 2.5-3 لتر من استهلاك الماء ضروري.

-إدارة النظام الغذائي: استبدل القهوة والشوكولاتة والجبن بالفواكه الصيفية الطازجة والخضروات مثل المانجو والبطيخ والخيار والخضروات الورقية وقاوم إغراء تناول الأطعمة المحفزة للصداع.

-لا تنسى ارتداء القبعات والظلال: توفر القبعات التبريد والظلال تتجنب الأضواء الساطعة التي تعد سببًا شائعًا جدًا للصداع النصفي.

-الحفاظ على روتين صارم: لا تخرج من الجدول الزمني لنومك ووجباتك، وحتى أثناء الإجازة حاول عدم تخطي وجبات الطعام.

- خطط لممارسة الرياضة والأنشطة في الهواء الطلق في الصباح الباكر أو في المساء لتجنب الجفاف وتجنب التمرينات الرياضية الشاقة في الشمس لمنع الإنهاك الحراري.

-إدارة الإجهاد: تبسيط العمل ، وإدارة الوقت بحكمة ، وتفويض العمل الإضافي للآخرين ، والاستراحة عندما تشعر بالإرهاق ، وإيجاد الوقت لنفسك ، والاسترخاء.

ما يجب القيام به أثناء نوبة الصداع النصفي

- ابحث عن مكان هادئ ومظلم للاسترخاء، ورطب - اشرب كوبًا طويلًا من الماء ، واستخدم ضغطًا باردًا على رأسك ، وتناول الأدوية.