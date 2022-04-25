مياه القناة: غرفة عمليات والعمل بنظام الورديات خلال أعياد الربيع

كتب أحمد حسن

أكد المهندس عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، انتظام العمل داخل جميع المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم، لافتًا إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بكل قطاع فى نطاق عملهم.

وأشار إلي ضرورة التنسيق بين إدارات الطوارئ على مستوى قطاعات القناة الثلاثة مع غرف الطوارئ المركزية بالشركة مع متابعة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، والعمل على حلها فورًا، وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها، حيث تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى.

وأكد رئيس الشركة على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء علي مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين علي مستوى محافظات القناة عن طريق الخط الساخن 125 أو الاتصال علي الرقم 01206666240، كما تستقبل الشركة شكاوى واستفسارات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.