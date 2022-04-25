مياه أسيوط تنظم حملات توعوية بالنوادى والحدائق احتفالا بشم النسيم

كتب أحمد حسن

قام فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بتنفيذ أنشطة توعوية احتفالا بشم النسيم لتوعية المواطنين بدورهم في الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها، صرح بذلك اللواء مهندس هشام دره رئيس شركة مياه أسيوط والوادي الجديدة.

وقال إن الحملات التوعوية تهدف إلى نشر ثقافة الترشيد للمواطنين وتقليل المياه المهدرة للحفاظ على أهم موارد الحياة امتثالا للخطة التوعوية المعلنة بالشركة والتي تأتي في إطار خطة التوعية للشركة القابضة للمياه.

وأضاف " دره" أن الفريق التوعوي نفذ أنشطة توعوية مختلفة مع الأطفال شملت الرسم والتلوين وغيرها من الأنشطة التوعوية المختلفة التى تنظمها الشركة، مشيرا أن ذلك يأتى من حرص الشركة علي نشر الوعى بالمحافظة على الموارد المائية وتحقيقا لأسلوب الترشيد الذي نصت عليه الأديان السماوية.

كما ذكر رئيس الشركة أن الفريق التوعوى قام بتوزيع بعض المنشورات والمطويات التوعوية التي تحمل عدد من الرسائل الارشادية الهادفة إلي عدم الاستهلاك الجائر للمياه واستخدمها الاستخدام الأمثل، كما التقي الفريق بالمواطنين للتأكيد على ضرورة الحفاظ علي المياه بالإضافة إلى إجراء استطلاع لآرائهم حول الخدمة المقدمة في قطاعي المياه والصرف الصحي والرد علي استفساراتهم حول الإجراءات المتبعة للحصول علي مختلف الخدمات المقدمة.

وأشار إلي أنه يمكن للمواطنين التواصل والاستعلام عن أي استفسار أو تقديم أي شكوي تتعلق بالمستوي الخدمي لقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي من خلال التواصل عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي والذي يعمل علي مدار الساعة بالتعامل الفوري مع شكاوي المواطنين أو الاتصال عبر الهاتف المحمول على رقم 01280733990 والواتساب علي الرقم 01206179891 أو عبر الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي .