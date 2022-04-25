موسكو: لا تحضيرات للقاء جديد مع كييف على مستوى وزيرى الخارجية

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أعلنت موسكو عن غياب أي خطط حاليا لعقد اجتماع جديد بين وزيري خارجية روسيا سيرجي لافروف وأوكرانيا دميتري كوليبا، على خلفية استمرار الأعمال القتالية بين الدولتين.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين - إن إمكانية عقد لقاء حضوري جديد بين وفدي روسيا وأوكرانيا التفاوضيين ليست مطروحة على الأجندة الآن، مضيفا : "سندرس هذا الموضوع بمجرد توصلنا إلى اتفاقات ذات مغزى يمكن تبادل الآراء بخصوصها بشكل مفصل، لكن ذلك لم يحصل بعد".

وكان وفدا موسكو وكييف قد عقدا عددا من جولات المفاوضات في بيلاروسيا وتركيا منذ بدء روسيا في 24 فبراير الماضي عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وتوج آخر هذه الاجتماعات الذي استضافته اسطنبول أواخر مارس بإحراز تقدم ملموس لم يتمكن الطرفان من تثبيته لاحقا.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية أن أكثر من 23000 لاجئ من دونباس وأوكرانيا وصلوا إلى روسيا خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين - أنه بشكل إجمالي بلغ عدد اللاجئين الذين قدموا إلى روسيا من هناك، منذ بداية تصعيد النزاع العسكري أكثر من 974 ألف شخص من بينهم 178.04 ألف طفل.

ويعبر الحدود الروسية كل يوم قادما من دونباس وأوكرانيا، من 15000 إلى 20000 شخص . ولاستقبال هؤلاء اللاجئين تم نشر خمسة مخيمات في المناطق المجاورة مباشرة للحدود في شبه جزيرة القرم وبلغورود وروستوف.. ومن هناك يتم توزيع هؤلاء اللاجئين على 46 منطقة في روسيا، حيث يعمل 483 مركز إقامة مؤقت.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الحربي الروسي دمر 56 منشأة عسكرية أوكرانية خلال آخر 24 ساعة.

وقال كوناشينكوف - في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين - إنه تم القضاء على ما يصل إلى 160 عنصرا من القوات الأوكرانية و23 قطعة من المدرعات والمدفعية والمركبات.

ولفت إلى أن وحدات المدفعية نفذت 967 مهمة إطلاق نار خلال آخر 24 ساعة، مستهدفة 33 مركز قيادة و929 نقطة ارتكاز وموقع تمركز للقوات والمعدات و5 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة.

وأضاف المتحدث أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 13 طائرة بدون طيار أوكرانية في مقاطعتي خاركوف وخيرسون، فيما أسقطت منظومة دفاع جوي مدفعية – صاروخية من طراز "بانتسير-إس" صاروخ "توشكا أو" و18 قذيفة من راجمات الصواريخ.

وأشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا تم تدمير 141 طائرة، و110 مروحيات و566 طائرة بدون طيار، و265 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و2526 دبابة ومدرعة أخرى، و283 راجمة صواريخ، و1096 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و2362 مركبة عسكرية خاصة.

من جانبه، أعلن رئيس دونيتسك دينيس بوشلين أنه يوجد حوالي 400 من المرتزقة الأجانب على أراضي مصنع "آزوفستال" في مدينة ماريوبول .

وقال بوشلين - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين - إنه لم يتم حتى الآن تحديث المعلومات والمعطيات المتوفرة عن عدد هؤلاء المرتزقة.

وقبل عدة أيام، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تطهير مدينة ماريوبول من القوات الموالية لحكومة كييف، باستثناء مصنع الصلب "آزوفستال".

وفي وقت سابق اليوم ، أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، أن الجيش الروسي سيوقف الأعمال القتالية اليوم لفتح ممر إنساني