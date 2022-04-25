من المتهم؟.. قصة جرائم "أبو الفأس"

كتب أحمد حسنى

يستعرض "اليوم السابع" في سلسلة "من المتهم؟"، أبرز القضايا التي لم تصل فيها جهات التحقيق للجاني، سواءً كانت هذه القضايا جنائية أو قضايا سرقة.

الحلقة الرابعة والعشرون

-"جرائم أبو الفأس"

استيقظ أهالى ولاية "نيو أورلينز" بأمريكا، على جريمة بشعة، بعد أن أقدم مجهول على قتل مواطن وزوجته داخل مسكنهما، بطريقة بشعة، ففصل رأسيهما عن جسديهما، وكتب الجانى على الحائط " السيد جوزيف سيطيل النوم الليلة"، وتم العثور على أداة الجريمة " فأس" ملىء بدماء الضحايا.

قوات الأمن فشلت فى تحديد الجانى، خاصة بعد ارتكاب القاتل 7 جرائم أخرى بنفس الأسلوب، إلا أن الغريب فى تلك القضايا هو وجود المساكن اللتى تتم بها الجرائم سليمة بالكامل، وكذلك الأموال والمجوهرات لم يفقد منها شىء، مما يدل على أن الجرائم ليست بدافع السرقة، ورغم العديد من الدلائل إلى أن الشرطة فشلت فى العثور على الجانى حتى الآن.