مندوب مصر لدى الأمم المتحدة يشيد بإصدارات وزارة الأوقاف العربية والمترجمة

وذكر بيان للوزارة، أن السفير أسامة عبد الخالق المندوب الدائم لمصر العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أشاد بما تحمله من رؤى سديدة وفكر مستنير ومرتكزات للتسامح الديني وترسيخ أسس العيش الإنساني وإسهام في تعزيز الحوار الحضاري ونشر ثقافة السلام .

فوز (79) متسابقًا تحت سن 15 سنة في المسابقة الرمضانية للقرآن الكريم للناشئة

فى سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الفائزين في مسابقة رمضان القرآنية للناشئة 1443 هـ / 2022م ، ليومي السبت 23 / 4 / 2022م، و الأحد 24 / 4 / 2022م، وذلك على النحو التالي:

أولًا: السبت 23 / 4 / 2022م، مديريات ( أسوان – أسيوط – المنيا ):

أسوان

المستوى الأول/ الفرع الثاني: حفظ ربع القرآن الكريم مع تفسير الجزء الثلاثين ( جزء عم )

1. أحمد عبدالرحيم مشالي بدري أسوان 500 ( خمسمائة جنيه )

2. جهاد محمد عليان جبريل حسين أسوان 500 ( خمسمائة جنيه )

المستوى الثاني/ الفرع الثالث: حفظ ربع القرآن الكريم

3. محمد سعيد أحمد بغدادي أسوان 500 ( خمسمائة جنيه )

أسيوط

المستوى الأول/ الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع فهم معاني المفردات

4. أنس ورداني محمود عبد الله أسيوط 1000 ( ألف جنيه )

5. شيماء زكريا عثمان عباس أسيوط 1000 ( ألف جنيه )

6. يحيى مصطفى عبد الفتاح فرغلي أسيوط 1000 ( ألف جنيه )

7. حمزة ورداني محمود عبدالله أسيوط 1000 ( ألف جنيه )

8. عائشة كمال عبد الرحمن أحمد أسيوط 1000 ( ألف جنيه )

المستوى الأول/ الفرع الثاني: حفظ ربع القرآن الكريم مع تفسير الجزء الثلاثين ( جزء عم )

9. محمود محمد على محمود أسيوط 500 ( خمسمائة جنيه ) ودخول التصفية النهائية

10. زياد محمود فتحي طلبه أسيوط 500 ( خمسمائة جنيه ) ودخول التصفية النهائية

11. سلمى عاطف توفيق حسانين أسيوط 500 ( خمسمائة جنيه ) ودخول التصفية النهائية

12. بسمله جاد الرب سليمان أسيوط 500 ( خمسمائة جنيه ) ودخول التصفية النهائية

13. مروة محمد أحمد محمد أسيوط 500 ( خمسمائة جنيه )

14. عمرو كمال محمود عمار أسيوط 500 ( خمسمائة جنيه )

15. الحسن حمدي حسن خلف أسيوط 500 ( خمسمائة جنيه )

المستوى الثاني/ الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا

16. حاتم محمود فؤاد محمد أسيوط 1000 ( ألف جنيه ) ودخول التصفية النهائية

17. بسمة محمد سيد أحمد أسيوط 1000 ( ألف جنيه )

المستوى الثاني/ الفرع الثاني: حفظ نصف القرآن الكريم

18. عمر عبد الحليم محمود أحمد أسيوط 750 ( سبعمائة وخمسون جنيهًا ) ودخول التصفية النهائية

19. زياد بخيت محمد أحمد أسيوط 750 ( سبعمائة وخمسون جنيهًا )

20. إيثار عبد الحميد محمود أحمد أسيوط 750 ( سبعمائة وخمسون جنيهًا )

21. هدير محمد امام محمد أسيوط 750 ( سبعمائة وخمسون جنيهًا )

22. أحمد بخيت محمد أحمد أسيوط 750 ( سبعمائة وخمسون جنيهًا )

المستوى الثاني/ الفرع الثالث: حفظ ربع القرآن الكريم

23. أحمد حفظي عمر عامر أسيوط 500 ( خمسمائة جنيه ) ودخول التصفية النهائية

24. مريم محمد صلاح الدين عبد الحكيم أسيوط 500 ( خمسمائة جنيه )

25. منه الله مصطفى حسن محمد أسيوط 500 ( خمسمائة جنيه )

26. الزهراء عبد الناصر بدرى محمد أسيوط 500 ( خمسمائة جنيه )

المنيا

المستوى الأول/ الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع فهم معاني المفردات

27. تسنيم محمد محمد عبد العزيز المنيا 1000 ( ألف جنيه ) ودخول التصفية النهائية

28. أميرة هاني عبد الله عبد الرحيم المنيا 1000 ( ألف جنيه ) ودخول التصفية النهائية

29. معاذ حسين محمد حسين المنيا 1000 ( ألف جنيه )

المستوى الأول/ الفرع الثاني: حفظ ربع القرآن الكريم مع تفسير الجزء الثلاثين ( جزء عم )

30. حبيبه علي محمد علي المنيا 500 ( خمسمائة جنيه ) ودخول التصفية النهائية

31. أروي عمرو سيد محمد خليل المنيا 500 ( خمسمائة جنيه )

32. أحمد محمد أحمد كمال علي المنيا 500 ( خمسمائة جنيه )

33. انس حسين محمد حسين المنيا 500 ( خمسمائة جنيه )

المستوى الثاني/ الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا

34. محمد رضا ابو الفتح خالد محمد المنيا 1000 ( ألف جنيه )

المستوى الثاني/ الفرع الثاني: حفظ نصف القرآن الكريم

35. زياد محمد عطيه عبد المجيد المنيا 500 ( خمسمائة جنيه )

36. عبد الله وليد ثابت درويش المنيا 500 ( خمسمائة جنيه )

المستوى الثاني/ الفرع الثالث: حفظ ربع القرآن الكريم

37. سندس عبد العزيز عادل عبد الله المنيا 500 ( خمسمائة جنيه )

38. أسماء فرج فايز محمد المنيا 500 ( خمسمائة جنيه )

39. رناد عبد العزيز عادل عبد الله المنيا 500 ( خمسمائة جنيه )

ثانيًا: الأحد 24 / 4/ 2022م، مديريات ( سوهاج – قنا – الأقصر – الوادي الجديد ) :

سوهاج

المستوى الأول/ الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع فهم معاني المفردات

1. مصطفي محمود عبد العظيم علي سوهاج 1000 ( ألف جنيه) ودخول التصفية النهائية

المستوى الأول/ الفرع الثاني: حفظ ربع القرآن الكريم مع تفسير الجزء الثلاثين ( جزء عم )

2. حفصه أحمد حسن طه سوهاج 500 ( خمسمائة جنيه )

3. آية محمد خلف عبد العال سوهاج 500 ( خمسمائة جنيه )

4. ريتاج السيد كمال عباس سوهاج 500 ( خمسمائة جنيه )

5. أحمد عبد اللاه حسين سالم سوهاج 500 ( خمسمائة جنيه )

6. حبيبة خالد خلف ايوب سوهاج 500 ( خمسمائة جنيه )

7. ندى محمد السيد سليمان سوهاج 500 ( خمسمائة جنيه )

المستوى الثاني/ الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا

8. محمود عبد الصبور خليفة محمد سوهاج 1000 ( ألف جنيه)

المستوى الثاني/ الفرع الثاني: حفظ نصف القرآن الكريم

9. يوسف عبد الحكم أبو الحسين سوهاج 750 ( سبعمائة وخمسون جنيهًا )

10. عمر أحمد محمد عبد اللاه سوهاج 750 ( سبعمائة وخمسون جنيهًا )

11. هدير مؤمن أحمد عمر سوهاج 500 ( خمسمائة جنيه )

12. جنات خلف عمر خليفة سوهاج 500 ( خمسمائة جنيه )

المستوى الثاني/ الفرع الثالث: حفظ ربع القرآن الكريم

13. محمود حسين تمام سالم سوهاج 500 ( خمسمائة جنيه )

14. رحمةً محمود محمد علي سوهاج 500 ( خمسمائة جنيه )

15. محمد أبو السعود فتحي راشد سوهاج 500 ( خمسمائة جنيه )

قنا

المستوى الأول/ الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع فهم معاني المفردات

16. أحمد قدري محمد أحمد قنا 500 ( خمسمائة جنيه )

المستوى الأول/ الفرع الثاني: حفظ ربع القرآن الكريم مع تفسير الجزء الثلاثين ( جزء عم )

17. عبد الرحمن عواد عبد المنعم قنا 500 ( خمسمائة جنيه )

18. عائشة محمد شعبان أحمد قنا 500 ( خمسمائة جنيه )

19. رنيم محمود خميس محمود قنا 500 ( خمسمائة جنيه )

20. مصطفي أحمد عثمان أحمد قنا 500 ( خمسمائة جنيه )

المستوى الثاني/ الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا

21. أحمد حمادة عبد الحميد رسلان قنا 1000 ( ألف جنيه) ودخول التصفية النهائية

22. محمد محمود محمد رمضان قنا 1000 ( ألف جنيه) ودخول التصفية النهائية

23. نورا محمد عبد الفتاح ببهيج قنا 1000 ( ألف جنيه)

24. فاطمة محمد عبد الفتاح بهيج قنا 1000 ( ألف جنيه)

المستوى الثاني/ الفرع الثاني: حفظ نصف القرآن الكريم

25. كنزي حسن إسماعيل حسن قنا 750 ( سبعمائة وخمسون جنيهًا )

26. محمد عاطف حمدي حسين قنا 750 ( سبعمائة وخمسون جنيهًا )

27. مريم محمد عبد الفتاح بهيج قنا 500 ( خمسمائة جنيه )

28. أسماء عبد الرحيم بدوي سليم قنا 500 ( خمسمائة جنيه )

المستوى الثاني/ الفرع الثالث: حفظ ربع القرآن الكريم

29. محمد عماد عبد النعيم حسين قنا 500 ( خمسمائة جنيه )

30. نوران كمال همام عبد العليم قنا 500 ( خمسمائة جنيه )

31. مي صلاح محمود علي قنا 500 ( خمسمائة جنيه )

الأقصر

المستوى الثاني/ الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا

32. مريم علي محمد أمين الأقصر 500 ( خمسمائة جنيه )

المستوى الثاني/ الفرع الثاني: حفظ نصف القرآن الكريم

33. محمد حسام محمد السعدي الأقصر 500 ( خمسمائة جنيه )

34. بسمة عبدالله حسن عبدالله الأقصر 500 ( خمسمائة جنيه )

35. أحمد علي محمد بصري الأقصر 500 ( خمسمائة جنيه )

المستوى الثاني/ الفرع الثالث: حفظ ربع القرآن الكريم

36. جهاد علي محمد بصري الأقصر 500 ( خمسمائة جنيه )

37. تسبيح محمد أحمد مطاوع الأقصر 500 ( خمسمائة جنيه )

38. محمد سعد أحمد مطاوع الأقصر 500 ( خمسمائة جنيه )

39. بسملة أنور يونس موسي الأقصر 500 ( خمسمائة جنيه )

الوادي الجديد

المستوى الأول/ الفرع الثاني: حفظ ربع القرآن الكريم مع تفسير الجزء الثلاثين ( جزء عم )

40. ملك طارق خلف عبد العليم الوادي الجديد 500 ( خمسمائة جنيه )