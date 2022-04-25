ملاحقة المحتكرين.. ضبط 1129 قضية تموينية متنوعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط (1129) قضية تموينية متنوعة من بينهم (4) قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (53,382 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز") (328) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (40 طن "أسمنت" - 20,545 طن "دقيق - زيت طعام - سكر– مكرونة – أرز – أسماك- أعلاف- لباد" – 14 إسطوانة بوتاجاز – 1318 عبوة سجائر - 11859 قطعة مستلزمات طبية – 600 رغيف خبز سياحى) وكذا (420) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن ( 11 قضية دقيق مدعم"تصرف" – 12 قضية دقيق مدعم "تجميع " – 139 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن– 109 قضية إنتاج خبز مخالف للمواصفات – 37 قضية عدم وجود سجل – 29 قضية توقف عن الإنتاج – 25 قضية بيع خبز بأزيد من السعر – 58 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (11,100 طن دقيق "مدعم – فاخر") وكذا (12) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (5,350 طن أسمدة مدعمة- 30 إسطوانة بوتاجاز – 2000 رغيف) حيث بلغ إجمالى المضبوطات (124,177 طن – 2000 رغيف بلدى مدعم- 600 رغيف سياحى- 1318 عبوة سجائر – 11859 قطعة مستلزمات طبية– 44 إسطوانة بوتاجاز) كان أبرزها ضبط (31 طن "دقيق أبيض – أرز أبيض– عدس- مكرونة") بدون مستندات مجهولة المصدر ، تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط (13,75 طن "دقيق أبيض – أرز أبيض– عدس") بدون مستندات مجهولة المصدر ، تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة، وضبط (4,76 طن "أرز أبيض– سكر حر- زيت طعام") بدون مستندات مجهولة المصدر ، وعدم الإعلام عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة، وضبط (1,7 طن أسماك مدخنة "رنجة") بدون مستندات مجهولة المصدر ، وعدم الإعلام عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط (2000 رغيف " خبز بلدى") مخصص ربطاً على البطاقات التموينية الذكية والمخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم ، تم تجميعه للإتجار به فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (11859 قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع) بدون مستندات مجهولة المصدر ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة القاهرة، وضبط (4 طن أعلاف حيوانية) بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية، وضبط (3,45 طن "أسمدة زراعية مدعمة") محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية للإتجار بها فى السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة مستوليا على الدعم المقرر.. بحوزة (قائد سيارة) بمحافظة البحيرة.

وأثمرت الجهود عن ضبط (40 طن "أسمنت") بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك محل لتجارة مواد البناء) بمحافظة المنوفية، وضبط (19,5 طن "مقطعات دواجن - دواجن كاملة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة البحيرة، وضبط (3,11 طن "مقطعات كبدة - لحوم مجمدة - مفروم لحوم") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

وتمكنت الجهود من ضبط (2,5 طن أسماك مملحة ومدخنة "فسيخ - رنجة") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية، وضبط (11,95 طن "مسلى - زيت طعام") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للصناعات الغذائية) بمحافظة المنوفية، وضبط (5,5 طن "دقيق أبيض - زيت طعام") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.