مكتبة الديمقراط بالأقصر تنظم محاضرة بعنوان "الأعياد فرصة لتواصل الأرحام".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان" الأعياد فرصة لتواصل الأرحام " قدمتها وردة حسن مسئولة المكتبة، وتحدثت عن أحكام العيد وصلة الرحم والأعياد جعلها الله سبحانه وتعالي للتنفيس عنا ومن هم الأرحام وما حكم قاطع رحمه والفوائد العظيمة من صلة الرحم.



كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط، ورشة حكي قصة بعنوان "جليلة وحسان اليماني" ألقتها وردة حسن، وكذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة حكي بعنوان "فلافيلو الكسلان" أسماء محمود، بالإضافة إلى ذلك أعدت المكتبة دوري ثقافي للأطفال أسئلة فى المعلومات العامة أدارته أسماء محمد.



وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان" الأمثال الشعبية المصرية" قدمها خالد حلمى الطاهر مسئول القصر، وتحدث مفهوم المثل الشعبى وبداية الأمثال وتنوعها، وكذلك عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "ما هى الفحوصات الطبية خلال شهر رمضان" وتحدثت الدكتورة آية محمد عن التحاليل الطبية خلال شهر رمضان، وأهم أنواع التحاليل وشرحها وأهمية الصيام للجهاز الهضمي ومرضى الضغط، بجانب ذلك عقدت محاضرة بعنوان "العنف داخل العمل" وأوضحت الدكتورة علا علي، ماهو التعريف الشامل للعنف وخصائص العنف في بيئة العمل وأنواع العنف في مكان العمل وعواقب ممارسة العنف المؤسسي، وأعد القصر أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير وألقى قصيدة بعنوان "أسفلت قلبك"، وكذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر كريم الشاوري وقصيدة بعنوان" الليل".



فيما أعد قصر ثقافة الطارف أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي وألقى قصيدتى" ليس لها مكان، صلة علي خير الوري"، وأعد قصر ثقافة حوض الرمال عرض إنشاد ديني وقصيدة" أهلا رمضان" لفرقة الإنشاد الديني، بجانب ذلك نظم قصر ثقافة حاجر العديسات احتفالات ليالي رمضان بالتعاون مع بيت الشعر بالأقصر وتحدث الشاعر أحمد أبو خنيجر عن الإنشاد الديني وأعد عرض إنشاد ديني للمنشد عبد الله جوهر والمنشد عبد الله الحسيني، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة رسم حر "مظاهر الاحتفال بشهر رمضان" تنفيذ أسماء عبد السلام.







مكتبة الديمقراط بالأقصر تنظم محاضرة بعنوان الأعياد فرصة لتواصل الأرحام (1)



مكتبة الديمقراط بالأقصر تنظم محاضرة بعنوان الأعياد فرصة لتواصل الأرحام (2)



مكتبة الديمقراط بالأقصر تنظم محاضرة بعنوان الأعياد فرصة لتواصل الأرحام (3)



