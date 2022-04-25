كتب محمد جمال

أعلن الجيش فى بوركينا فاسو، مقتل 15 شخصًا، بينهم 9 جنود، فى هجمات مسلحة منسقة شمالي البلاد، ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية عن الجيش في بوركينا فاسو إيضاحه أن مفرزتين عسكريتين في منطقتي "جاسكيندي" و"بوبي مينجاو" في إقليم سوم بمنطقة الساحل، قد هاجمهما إرهابيون، اليوم /الأحد/، ما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصًا.