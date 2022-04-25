وأضاف الجيش أن العمليات الأمنية جارية فى المنطقتين المُشار إليهما.


وأشارت شبكة "إيه بي سي نيوز" إلى أن هذه الهجمات الأخيرة تُعد الأحدث في سلسلة أعمال العنف المتزايدة المرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين في بوركينا فاسو.