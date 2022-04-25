ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن لونين قوله: "أصابت تسعة صواريخ معادية محطة كريمنشوك CHP ومصفاة كريمنشوك، ولسوء الحظ، توفي شخص واحد، وأصيب سبعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، وهناك أضرار كبيرة للمباني"، مضيفًا أنه لا توجد مياه ساخنة في جميع أحياء المدينة تقريبًا بسبب قصف المحطة، مشيرًا إلى أن قصف أمس كان الأكبر في منطقة بولتافا.

ومن ناحية أخرى، أفاد محافظ مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، بأن نظام الدفاع الجوي الروسي أسقط اليوم الاثنين، طائرتين بدون طيار تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال ستاروفويت -حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إن الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرتين بدون طيار تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية بوروفسكويه بمقاطعة كورسك.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف قد أعلن أمس أن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة "سو-25" أوكرانية في أجواء منطقة خاركوف.. مضيفا أن "القوات الصاروخية الروسية أطلقت صواريخ عالية الدقة على عشرات الأهداف العسكرية الأوكرانية ونجحت من خلالها تدمير ثلاث مروحيات من طراز "مي 8" في منطقة تشوجايف وثلاث منصات صاروخية من أنظمة "أوسا" في بلدة بارفينكوفو".