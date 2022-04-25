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مـصـادر الطاقة المتجددة.. تعرف على 5 مقومات مصرية في مجال الهيدروجين

الإثنين، 25 أبريل 2022 02:00 ص
مـصـادر الطاقة المتجددة.. تعرف على 5 مقومات مصرية في مجال الهيدروجين الهيدروجين
كتبت -مروة الغول

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بـدأ إنـتـاج الهيدروجين في مصر كـغـاز صـنـاعـى، حيث يسـتهـلك كـامـل كـمـيـات الهيدروجين المنتج محلياً في صناعات، منها الأسـمدة والبتروكيماويات والحديد والـصـلـب، وتـتـضـمـن المقومات المصرية الحالية في مجال الهيدروجين: 
 
 
1-وفـرة مـصـادر الطاقة المتجددة وبأسعار تنافسية . 
 
2- ممـرات ملاحيـة ومـوانـىء بحرية ممتدة عـلـى سـواحـل البحرين المتوسط والأحمر . 
 
3-شـبـكـات غـاز طبيعي بأطوال تـتـعـدى 16 ألف كيلو مـتـر وبـسـعة ٢٥٠ مليـون متر ٣ / يـوم تمـتـد مـن شـمـال إلـى جـنـوب البلاد ومـسـارات للتصـدير إلى الأسـواق الخارجية .
 
4- تسهيلات غاز مـسـال ( 3 وحـدات إنتاجيـة فـي دمـيـاط وإدكو بطاقة إجمالية ١٢ مليون طن ) .
 
5-خبرات محلية في إنتاج الهيدروجين كمنتج ثانوي في بعض الصناعات .
 
6-تتميز مصر بـقـربـهـا مـن أسـواق الاستهلاك الرئيسية في أوروبا .

الغاز

الهيدروجين

إنتاج الهيدروجين

الغاز المسال

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