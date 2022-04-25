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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بحادث انقلاب "مينى باص" بقليوب

الإثنين، 25 أبريل 2022 01:04 ص
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بحادث انقلاب "مينى باص" بقليوب حادث تصادم - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، بحادث انقلاب "مينى باص" بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أسفل كوبرى ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى النيل بشبرا الخيمة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بإنقلاب مينى باص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أسفل كوبرى ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب.

على الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف، وانتقل رجال المرور والمباحث لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إنقلاب "مينى باص" بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أسفل كوبرى ميت حلفا، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، وجرى نقلهم لمستشفى النيل بشبرا الخيمة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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مرور القليوبية

حادث تصادم

طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى

قليوب

كوبرى ميت حلفا

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