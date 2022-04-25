اليوم السابع
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مصرع شخص في مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب لعب الأطفال

الإثنين، 25 أبريل 2022 09:19 م
مصرع شخص في مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب لعب الأطفال اسعاف - أرشيفية
هيثم البدري

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لقي شخص مصرعه بسبب مشاجرة بالأعيرة النارية بين أبناء عمومة بسبب لعب الأطفال وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي ديروط المركزي.
 
كان اللواء عمرو السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بوقوع مشاجرة.بالاعيرة النارية بين ابناء عمومة بسبب لعب الاطفال وذالك  بقرية دشلوط عزبة ابوكريم  أدت  الى وفاة  شخص.
 
وبالانتقال تبين صحة البلاغ وتبين مصرع "محمد ع  .ع. " 42سنة وتم نقله الى مشرحة مستشفى ديروط العام تحت تصرف النيابة وتم السيطرة على المشاجرة  بمعرفة الشرطة وجار ضبط مرتكبي الواقعة ، والسلاح المستخدم وتحرر المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة 
 
 
 
 

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