مصرع شخص إثر حادث انقلاب دراجة بخارية فى المقطم

كتب ــ عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه في انقلاب دراجة بخارية أعلى الطريق فى منطقة المقطم، وتم نقل المتوفى الى المستشفى وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغاً بانقلاب دراجة أعلى الطريق بمنطقة المقطم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية اختلت عجلة القيادة بيد السائق بسبب السرعة الجنونية مما تسبب في انحرافه ثم انقلاب الدراجة ووفاة سائقها فى الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.