مصرع شاب وإصابة 3 فى تصادم دراجتين بخاريتين والنيابة تصرح بدفن الجثة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى شاب يبلغ من العمر 18 سنة مصرعه بينما أصيب 3 أخرين بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين على الطريق الزراعى أسوان القاهرة أمام قرية شطوره تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى طهطا العام وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقع تصادم بين دراجتين ناريتين يستقلها 4 شباب على الطريق الزراعى ووجود متوفى ومصابين تم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات تامين الطرق لمكان الحادث وتم إعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد موسى القاضى رئيس مباحث مركز طهطا بوقوع مصادمة بين دراجتين بخاريتين نتج عن التصادم وفاة يسى. أ. س 18 سنة وإصابة يسى. ع. ب 18 سنة بسحجات وكدمات بالجسم وبشوى. ر. م 20 سنة بسحجات وكدمات بالجسم وأمير. س.م 19 سنة بسحجات وكدمات بالجسم.

تم نقل المصابين والجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام وتم إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.