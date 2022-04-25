اليوم السابع
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مسابقة دينية لحفظ القرآن والتجويد وحسن الصوت ضمن خطة شهر رمضان.. صور

الإثنين، 25 أبريل 2022 08:05 م
مسابقة دينية لحفظ القرآن والتجويد وحسن الصوت ضمن خطة شهر رمضان.. صور تكريم حفظة القرآن الكريم
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظم مركز شباب اصلاح شالما التابع لإدارة شباب سيدى سالم،المسابقة الدينية لحفظ القرآن الكريم والتجويد وحسن الصوت ضمن خطة شهر رمضان، يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة للنشء والشباب وإقامة كافة الفعاليات والأنشطة للاعضاء مراكز الشباب ، تحت رعاية ودعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، وإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، شارك بالمسابقة ٢٥٠ مشارك من أعضاء مركز الشباب الحافظين لكتاب الله بمستوياته الثلاثة  "القران كاملا ،نصف القرآن، ثلاث ارباع القران" تهدف لحثهم على حفظ كتاب الله تعالى تطبيق أحكام التجويد عمليًا أثناء تلاوة القرآن الكريم وتم توزيع جوائز وشهادات تقدير للفائزين بالمراكز الأولى وجميع المشاركين بالمسابقة.

تكريم حفظة القرآن الكريم
تكريم حفظة القرآن الكريم

 

حفظة القرآن الكريم
حفظة القرآن الكريم

 

مركز شباب يكرم حفظة القرآن
مركز شباب يكرم حفظة القرآن

 

 


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