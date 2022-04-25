مركز شباب طيبة العوامية بالأقصر يحصد المركز الأول بالدورة الرمضانية.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن فوز مركز شباب طيبة العوامية بمدينة الأقصر بالمركز الأول فى فعاليات الدورة الرمضانية للأحياء والأندية الشعبية على مستوى الجمهورية، حيث كرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الفرق الفائزة على مستوى الجمهورية، ومن ضمنها فريق مركز شباب طيبة العوامية لحصوله على المركز الأول فى خماسى القدم فى الدوري، وحصول مركز شباب طيبة العوامية على جائزة بمبلغ 30 ألف جنيه فى الدورى الذى تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالإدارة العامة للقاعدة الشعبية "ختام الدورات الرمضانية".

وحضر مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، الختام وأثنى على أداء اللاعبين والروح العالية التى كانت السبب فى التتويج والحصول على كأس البطولة، وذلك بدعم الدكتور محمد عبد الوهاب وكيل المديرية للرياضي، وفتحى محمد خير وكيل المديرية للشباب، وعمر حرز الله مدير إدارة شباب الأقصر، ودعم مسئولى إدارة الرياضى بقيادة الكابتن ممدوح عمر بكري، والكابتن محمود صابر ومحمد عبد الحميد المدير الفنى للفريق.

وشارك فى فعاليات الختام وتوزيع الجوائز بالبطولة، الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيدى للمجلس القومى للرياضة، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد، والكابتن أحمد شوبير عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضى للجامعات والمشرف العام على الدورة، والدكتور أحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى وأمين صندوق الاتحاد، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة وعضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة غادة جمال مدير عام القاعدة الشعبية، ولفيف من السادة رؤساء الجامعات وأعضاء مجلس الاتحاد الرياضى للجامعات والشخصيات العامة، ومديرى مديريات الشباب والرياضة للفرق المشاركة.



مركز شباب طيبة العوامية بالأقصر يحصد المركز الأول بالدورة الرمضانية (1)



مركز شباب طيبة العوامية بالأقصر يحصد المركز الأول بالدورة الرمضانية (2)



مركز شباب طيبة العوامية بالأقصر يحصد المركز الأول بالدورة الرمضانية (3)



مركز شباب طيبة العوامية بالأقصر يحصد المركز الأول بالدورة الرمضانية (4)