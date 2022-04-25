مدير FBI: تهديدات التجسس من الصين غير مسبوقة فى التاريخ

كتبت ريم عبد الحميد

قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكى FBI كريستوفر راى، إن الحجم الحالى للتجسس وتهديدات الأمن الإلكترونى من الصين، غير مسبوقة فى التاريخ.

وفى مقابلة مع برنامج 60 دقيقة، المذاع على قناة CBS News الأمريكى إن التهديد الأكبر الذى تواجهه الولايات المتحدة من ناحية التجسس هو من جمهورية الصين، لاسيما من الحزب الشيوعى الصينى.

وأضاف أنهم يستهدفون الابتكار والأسرار التجارية والملكية الفكرية على نطاق غير مسبوق فى التاريخ، مشيرا إلى أن برنامج القرصنة الصينى أكبر من كل الدول الأخرى مجتمعة.

وأضشار راى إلى أنهم يسرقون المزيد من بيانات الأفراد والشركات الأمريكية أكثر من كل الدول الأخرى، مضيفا أن أهداف الصين تقع فى كافة القطاعات المختلفة للاقتصاد.

وردا على سؤال عما يفعله الإف بى أى للدفاع فى مواجهة الهجمات الشاسعة، قال راى إن التحقيقات تمضى بوتيرة سريعة، مضيفا إنهم يمضون الآن بوتيرة حيث يفتحون تحقيقا جديدا فى جهود تجسس من الصين كل 12 ساعة تقريبا.

وبلغ إجمالى هذه التحقيقات نحو ألفين، وتشاك فيها كل مكاتب الإف بى أى.

من ناحية أخرى، تحدث راى عن المعدل المرتفع للغاية فى عمليات القتل ضد ضباط الشرطة، وقال إن الارتفاع يفوق بشكل كبير الجريمة العنيفة بشكل عام.

وقال مدير الإف بى اى إن العنف ضد رجال القانون فى البلاد هو واحدة من أكبر الظواهر التى يعتقد أنها لا تحظى باهتمام كاف، موضحا أن الضباط يتم قتلهم بمعدل واحد كل خمسة أيام تقريبا.